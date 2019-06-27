В Перми три малышки съели на территории детсада грибы и попали в больницу

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-27T15:01:45+03:00

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На днях в одном из детских садов Перми произошло ЧП. На прогулку вышла группа малышей. Три девочки нашли грибы и решили их попробовать.

- Сотрудники детского сада сразу обратились за медицинской помощью, - сообщили в пресс-службе департамента образования.

Девочек отвезли в больницу, чтобы врачи могли понаблюдать за их состоянием. К счастью, здоровью малышек ничего не угрожает.

- Сейчас малышки уже находятся дома, у них все хорошо, и уже в пятницу они вернутся в детский сад, - добавили в пресс-службе.

Ранее мы рассказывали о том, что в поселке Яйва Александровского района отравились две 9-летние школьницы. Они гуляли на улице и нашли сверток с неизвестным веществом, попробовали содержимое пакета, и им стало плохо. Девочек увезли в больницу. Местные жители решили, что в пакете было какое-то наркотическое вещество.

ИСТОЧНИК KP.RU