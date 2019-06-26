2019-06-26T15:00:10+03:00
Общество

В Прикамье врач лечила перелом у ребенка мазью

Мать мальчика подала в суд на больницу
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Жительница Прикамья подала в суд на больницу Коми-Пермяцкого автономного округа, в которой ее сыну лечили перелом ноги мазью. Как сообщают в издании "Парма-Новости" 14 июня в Юрлинском суде начали рассматривать иск женщины.

В январе мальчик сломал ногу. В больнице перелом подтвердили и наложили гипс. Но уже через две недели врач решила, что перелом сросся, и назначила ребенку втирать мази.

Мальчик практически сразу стал жаловаться на боль в ноге. После обращения к другому травматологу, оказалось, что нога сломана. Ребенку сделали сложную операцию. В течение двух месяце мальчик не ходил в школу.

- По заявлению была приведена экс-пертиза качества оказания медицинской помощи, по результатам которой было установлено «преждевременное снятие гипсовой повязки, что создало риск ухудшения состояния», - сообщили в пресс-службе Юрлинского районного суда.

Женщина просит взыскать с больницы компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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