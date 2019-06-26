2019-06-26T06:19:45+03:00
Общество

«Ждать «Скорую» не было времени». В Прикамье полицейские спасли девушку, которая сильно поранила руку

Сотрудники полиции доставили ее в травмпункт
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по Пермском краюФото: ГУ МВД по Пермском краю
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В ночь с 20 на 21 июня инспекторы ДПС несли дежурство в Березниковском районе Пермского края. На въезде в Березники они остановили для проверки документов автомобиль «Лада Гранта». Водитель сообщил, что спешит в больницу, чтобы помочь истекающей кровью девушке. Она сильно порезалась, когда открывала консервную банку. Была задета вена, и кровь не останавливалась.

- Мужчина принял решение не дожидаться скорую помощь, а самостоятельно повез пострадавшую в травмпункт, не теряя время. Офицеры включили проблесковые маяки на патрульном автомобиле и сопроводили машину до больницы, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Девушку доставили в больницу вовремя. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Водитель и сама пострадавшая поблагодарили старшего лейтенанта полиции Сергей Лобанов и лейтенанта полиции Василия Трефилова за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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