«Ждать «Скорую» не было времени». В Прикамье полицейские спасли девушку, которая сильно поранила руку
В ночь с 20 на 21 июня инспекторы ДПС несли дежурство в Березниковском районе Пермского края. На въезде в Березники они остановили для проверки документов автомобиль «Лада Гранта». Водитель сообщил, что спешит в больницу, чтобы помочь истекающей кровью девушке. Она сильно порезалась, когда открывала консервную банку. Была задета вена, и кровь не останавливалась.
- Мужчина принял решение не дожидаться скорую помощь, а самостоятельно повез пострадавшую в травмпункт, не теряя время. Офицеры включили проблесковые маяки на патрульном автомобиле и сопроводили машину до больницы, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
Девушку доставили в больницу вовремя. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Водитель и сама пострадавшая поблагодарили старшего лейтенанта полиции Сергей Лобанов и лейтенанта полиции Василия Трефилова за помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU