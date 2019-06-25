2019-06-25T10:58:57+03:00
Общество

Пермское УФАС проверит сомнительные листовки коммунальщиков

Распространители призывают жителей проверить счетчики воды
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В почтовых ящиках пермяков стали появляться подозрительные листовки, в которых организация, называющая себя «Центральная служба учета ресурсов», призывает незамедлительно проверить счетчики воды. В противном случае за потребление воды будет начислена плата по общему нормативу.

Специалистам УФАС эти листовки показались подозрительными, так как в них отсутствуют полные данные о компании.

- Проблема такой рекламы в том, - комментирует ситуацию заместитель руководителя Управления Марина Кудрявцева, - что жители введены в заблуждение относительно необходимости той проверки приборов учета, о которой заявлено в листовке. При этом организация, проводящая такую проверку, четко не обозначена: отсутствует указание на организационно-правовую форму, нет данных о ее ИНН, ОГРН, адресе регистрации и наличии аккредитации, что позволяет уже сегодня говорить о признаках нарушения Закона о рекламе

В отношении распространителей УФАС возбудило дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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