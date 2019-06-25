Роман Абрамович поможет построить Пермский оперный театр

СЕГОДНЯ 10:42 2019-06-25T12:08:23+03:00

Он пригласит архитектора мирового уровня для создания фасада и интерьера театра

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Несмотря на отъезд из Перми Теодора Курентзиса, строительство новой сцены театра оперы и балета будет продолжено. Об этом рассказал на своей пресс-конференции губернатор Пермского края Максим Решетников.

- Мы будем строить независимо от того, кто там директор или художественный руководитель, - отметил глава региона. - Поддержку нам окажет Роман Абрамович. Он сам предложил предоставить нам архитектора для создания фасада и интерьера театра мирового уровня.

В этом году проект театра должен пройти экспертизу, а в следующем году начнется строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU