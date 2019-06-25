«Красота неземная!». Катерина Шпица порадовала подписчиков фото в купальнике

СЕГОДНЯ 10:00 2019-06-25T10:01:07+03:00

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Пермячка Екатерина Шпицы активно ведет Instagram. Актриса любит делиться с поклонниками повседневными мыслями, рабочими моментами и семейными фотографиями. За это подписчики засыпают Екатерину комплиментами.

Вчера в Instagram актрисы появилось новое фото с отдыха во Франции. Катерина стоит на фоне бассейна в потрясающем купальнике. Пользователи соцсетей высоко оценили и фигуру Екатерины, и купальник.

katerinashpitsa Катерина Шпица порадовала подписчиков фото в купальнике Фото из Instagram Катерины Шпицы

Кроме того, девушка рассказала подписчикам впечатления от поездки во Францию, а также поделилась несколькими любимыми рецептами коктейлей.

Напоним, ранее мы писали о том, что Екатерина Шпица распродает платья с красных дорожек. Один из шикарных нарядом актрисы купил неизвестный мужчина. Он согласился отдать за наряд 47 500 рублей.Второй лот не заставил себя долго ждать. Начальная цена за волшебное золотое платье от «Merry Perry» - 20000.

ИСТОЧНИК KP.RU