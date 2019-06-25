Роспотребнадзор: в Прикамье растет активность клещей
В Роспотребнадзоре по Пермскому краю предупреждают о росте клещевой активности. С начала сезон от укусов клещей пострадали уже 12 740 человек. Из них только 2489 детей.
Исследования принесенных в лабораторию клещей показали, что 1,1% насекомых оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 38,9% поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 4,9% клещей моноцитарным эрлихиозом человека, 1,5% гранулоцитарным анаплазмозом человека.
На данный момент в крае функционируют 16 лабораторий, куда можно сдать клеща.
В ведомстве отметили, что в крае продолжается обработка от клещей.
- На 17 июня они проведены на площади 5135,9 га (116,9%)., повторные проведены на площади 1537 га., в ч. летних оздоровительных учреждениях на площади 806,0 га (100%) от плана, - отметили в Роспотребнадзоре.
Специалисты предупреждают, что вирус энцефалита может содержаться и в сыром молоке коров, коз, овец.
ИСТОЧНИК KP.RU