Роспотребнадзор: в Прикамье растет активность клещей

СЕГОДНЯ 07:40 2019-06-25T07:40:23+03:00

Клещи покусали уже 12740 человек

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В Роспотребнадзоре по Пермскому краю предупреждают о росте клещевой активности. С начала сезон от укусов клещей пострадали уже 12 740 человек. Из них только 2489 детей.

Исследования принесенных в лабораторию клещей показали, что 1,1% насекомых оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 38,9% поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 4,9% клещей моноцитарным эрлихиозом человека, 1,5% гранулоцитарным анаплазмозом человека.

На данный момент в крае функционируют 16 лабораторий, куда можно сдать клеща.

В ведомстве отметили, что в крае продолжается обработка от клещей.

- На 17 июня они проведены на площади 5135,9 га (116,9%)., повторные проведены на площади 1537 га., в ч. летних оздоровительных учреждениях на площади 806,0 га (100%) от плана, - отметили в Роспотребнадзоре.

Специалисты предупреждают, что вирус энцефалита может содержаться и в сыром молоке коров, коз, овец.

ИСТОЧНИК KP.RU