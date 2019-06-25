2019-06-25T07:40:23+03:00
Общество

Роспотребнадзор: в Прикамье растет активность клещей

Клещи покусали уже 12740 человек
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Роспотребнадзоре по Пермскому краю предупреждают о росте клещевой активности. С начала сезон от укусов клещей пострадали уже 12 740 человек. Из них только 2489 детей.

Исследования принесенных в лабораторию клещей показали, что 1,1% насекомых оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 38,9% поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 4,9% клещей моноцитарным эрлихиозом человека, 1,5% гранулоцитарным анаплазмозом человека.

На данный момент в крае функционируют 16 лабораторий, куда можно сдать клеща.

В ведомстве отметили, что в крае продолжается обработка от клещей.

- На 17 июня они проведены на площади 5135,9 га (116,9%)., повторные проведены на площади 1537 га., в ч. летних оздоровительных учреждениях на площади 806,0 га (100%) от плана, - отметили в Роспотребнадзоре.

Специалисты предупреждают, что вирус энцефалита может содержаться и в сыром молоке коров, коз, овец.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Авиакомпания « Победа» не будет совершать рейсы из Перми в Анталию
В Перми 5-летний ребенок провалился в открытый люк
В Прикамье молодой человек убил знакомого и поджег его квартиру
В Перми на пешеходном переходе сбили женщину
«Спасали на квадроциклах». В Перми женщина испугалась кабана и заблудилась
В Прикамье педофила-рецидивиста осудили на 16 лет колонии
Житель Прикамья несколько раз ударил вилкой знакомого
«Била и не давала отдыхать». Жительница Прикамья полтора года истязала шестерых детей
«Водитель погиб на месте». В Перми от столкновения с грузовиком ВАЗ отбросило в кювет
«Спасибо, Григорий!» Баскетболист Григорий Шуховцев покинул пермский клуб «Парма»
В Прикамье начальник почты воровала деньги из кассы
В Прикамье водитель иномарки сбил пешехода
Смотрите на нашем сайте лекцию «Программируем здоровые пищевые привычки с детства»