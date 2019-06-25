2019-06-25T06:55:29+03:00
Происшествия

В Прикамье молодой человек убил знакомого и поджег его квартиру

До этого парень совершил еще одно преступление
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Чернушинском районе осудят 21-летнего местного жителя за убийство, поджог, угон и грабеж.

По версии следствия, в январе 2019 года молодой человек выпивал в компании своего 65-летнего знакомого. Между собутыльниками возникла ссора - мужчины не поделили спиртное. 21-летний злоумышленник убил пенсионера, а чтобы скрыть следы преступления попытался сжечь его дом. Он облил тело бензином, поджег и скрылся. Для этого молодой человек пытался угнать припаркованный рядом автомобиль.

Соседи погибшего услышали запах дыма и вызвали пожарных и полицию. Молодого человека задержали, когда он пытался вскрыть машину.

Оказалось, что до этого парень украл из продуктового магазина бутылку коньяка.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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