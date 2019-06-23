2019-06-23T17:41:46+03:00
Общество

"Рыбку ищет". Видео, где енот смешно плавает в городском пруду, умилило пользователей соцсетей

Енот купался в пермском водоеме под присмотром хозяина
Елена КОНОВА
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Скриншот с видео из группы "Подслушано Парковый"Скриншот с видео из группы "Подслушано Парковый"
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- В пруду купали енота, - пишет пермячка в соцсетях.

В группе "Подслушано Парковый" появилось видео, как в пруду плавает енот. Пермячка, снимающая видео, объяснила, что малыш на поводке, а хозяин стоит неподалеку.

- Вот так выгуливают енота, - комментирует она. - Наверно, он сейчас в пруду рыбку ищет.

На кадрах видно, как енот смешно перебирает лапками в воде, но за ним бдительно наблюдает хозяин. Забавный ролик посмотрели более 2 тысяч раз.

- Еноты такие умилительные, - пишут пользователи соцсети.

Енота купают в пруду. Видео: "Подслушано Парковый".

И не удивительно, что енота отвели купаться - на улице температура воздуха доходит до 26 градусов. В понедельник, 24 июня, в Перми тоже будет жарко. Но, как и в выходные, в начале недели стоит ожидать сильные дожди и ветер. Прохладнее станет только во вторник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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