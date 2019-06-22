В калийной шахте «Уралкалия» в Березниках найден мертвый шахтер

СЕГОДНЯ 15:27 2019-06-22T15:27:14+03:00

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На странице паблика «ЧП Березники» ВКонтакте сегодня утром появилось сообщение о том, что в калийной шахте четвертого рудоуправления «Уралкалия» вчера вечером, 21 июня, погиб 50-летний комбайнер.

Другие пользователи этой соцсети сообщили, что тело, найденное без признаков жизни, принадлежало не комбайнеру, а вагонщику этого калийного предприятия. Были и сообщения о том, что пострадавших, возможно, двое, а не один, которое позже, однако, не подтвердилось.

В ПАО «Уралкалий» подтвердили, что вечером 21 июня в шахте Березниковского калийного рудоуправления №4 было обнаружено тело рабочего без признаков жизни, отметив, что оно находилось не на рабочем месте сотрудника. В компании выразили сожаление по поводу случившегося, правоохранительные органы проводят проверку.

- По факту произошедшего ведется проверка компетентными органами, - сообщили в пресс-службе «Уралкалия». - Компания выражает сожаление по поводу случившегося и находится в контакте с родственниками погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU