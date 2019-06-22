Пермьстат заметил существенный рост строительства жилья в Прикамье
Работники статистического ведомства Пермского края зафиксировали заметный рост в сфере жилищного строительства в последние месяцы. Причем, это касается как возведения многоквартирных жилых домов, так и индивидуальных коттеджей.
- С января этого года на территории Пермского края предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 3134 квартиры общей площадью 257,8 тысячи квадратных метров, - отметили специалисты Пермьстата. – Это на 16,1 процента больше, чем было построено в соответствующий период предыдущего года.
Еще более заметный строительный бум зафиксирован в коттеджном строительстве.
- Индивидуальными застройщиками за счёт собственных и привлечённых средств введено в действие 184 тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений, - сообщили в Пермьстате. - Это на 33,3 процента больше, чем за первое полугодие 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU