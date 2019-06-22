Пермьстат заметил существенный рост строительства жилья в Прикамье

СЕГОДНЯ 07:04 2019-06-22T07:04:02+03:00

Это пока еще не строительный бум. Фото: Татьяна ЭЙХМАН

Квартир в многоэтажках за полгода построили на 16 процентов больше

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Работники статистического ведомства Пермского края зафиксировали заметный рост в сфере жилищного строительства в последние месяцы. Причем, это касается как возведения многоквартирных жилых домов, так и индивидуальных коттеджей.

- С января этого года на территории Пермского края предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 3134 квартиры общей площадью 257,8 тысячи квадратных метров, - отметили специалисты Пермьстата. – Это на 16,1 процента больше, чем было построено в соответствующий период предыдущего года.

Еще более заметный строительный бум зафиксирован в коттеджном строительстве.

- Индивидуальными застройщиками за счёт собственных и привлечённых средств введено в действие 184 тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений, - сообщили в Пермьстате. - Это на 33,3 процента больше, чем за первое полугодие 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU