2019-06-21T16:57:11+03:00
Происшествия

«Всего лишь лишила премии». В Перми будут судить директора школы, которая покрывала учителя математики, пристававшего к ученице

О преступлении в полиции узнали только через две недели
Андрей МАТЛИН
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В полиции не сразу узнали о преступлении в школе.В полиции не сразу узнали о преступлении в школе.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Дзержинском районе Перми сразу на двух педагогов одной из пермских школ были возбуждены уголовные дела - сначала на учителя математики, а теперь и на директора учебного заведения.

Мама одной из учениц пожаловалась женщине-директору, что к ее дочке пристает учитель математики. Та лишила педагога премии и отстранила его от занятий в классе, где училась девочка, - за нарушение педагогической деятельности. Но не стала выносить сор из избы.

- О преступлении сотрудникам полиции стало известно только через две недели после его совершения, - сообщили в краевой прокуратуре. - В настоящее время в отношении учителя математики возбуждено и расследуется уголовное дело по статье совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.

Сотрудники прокуратуры провели проверку в школе.

- Директор школы ограничилась тем, что отстранила учителя от работы в классе и лишила премии, посчитав его действия всего лишь нарушением педагогической этики, - сообщили в надзорном ведомстве. -

В правоохранительные органы и органы системы профилактики о сигнале матери ученицы она сообщать не стала, то есть фактически укрыла совершенное преступление.

По результатам прокурорской проверки в отношении директора учебного заведения следователи района возбудили уголовное дело по статье о халатности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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