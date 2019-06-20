Пермских выпускников пригласили на «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 12:19 2019-06-20T12:19:59+03:00

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Сам по себе выпускной - знаменательное событие. А праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт- Петербурге - память на всю жизнь. Приглашение получили школьники, отличившиеся за годы обучения в учебной, спортивной и творческой деятельности.

23 июня делегация из 40 человек, куда вошли выпускники из предметно-языковой школы «Дуплекс», гимназии №31, гимназии №3, школы №60, школы №44, школы №12, лицея №10, лицея №3 и лицея №8 отправится в Санкт-Петербург.

В Питере ребята пробудут три дня. За это время они познакомятся с основными достопримечательностями города во время обзорной экскурсии, а также съездят в Петергоф и в Кронштадт.

- Также встретятся с представителями региональной общественной организации «Пермское землячество в Санкт-Петербурге», которые обсудят с ребятами вопросы интеграции и адаптации в новом городе, - сообщают в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU