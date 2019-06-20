В Перми за день произошло два ДТП с машинами «скорой»

СЕГОДНЯ 10:17 2019-06-20T10:17:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 18 июня, в Перми в двух авариях пострадали машины «скорой помощи». Оба ДТП произошли в Кировском районе. Рано утром 18 июня на улице Кировоградской «Ford Transit» скорой столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». Причиной ДТП стал выезд водителя легкового автомобиля на красный свет. Оба транспортных средства получили механические повреждения.

Вторая авария произошла вечером того же дня. Автомобиль «скорой помощи» столкнулся с ГАЗелью.

- В аварию попал реанимационный автомобиль, едущий на вызов! Да, ДТП не очень серьёзное, повреждения невелики, но самое неприятное тут – из-за задержки, вызванной передачей вызова другой бригаде, мог пострадать пациент, - сообщили в пресс-службе «скорой помощи».

Также сообщается, что водитель ГАЗели был пьян.

В ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU