Самолет с гражданами Франции экстренно сел на границе Прикамья и Башкирии

СЕГОДНЯ 07:24 2019-06-20T07:30:39+03:00

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Днем в среду, 19 июня, на границе Башкирии и Пермского края совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Jabiru J430. Пилот судна заметил, что падает давление масла в двигателе. Чтобы избежать трагедии, члены экипажа решили совершить экстренную посадку. Конструкцияч самолета такова, что он может садиться в любом месте. Граждане Франции выбрали место в поле и приземлились туда, о поломке сообщили в ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

- Сообщение о том, что на границе Татышлинского района, в 17 километрах от Янаула, и в 4 километрах от Куед, Пермский край, экстренно сел легкомоторн6ый самолет поступило в 14:00. На место выехали сотрудники ГУ МЧС по Республике Башкортостан. Судно обнаружили в 15:25 в поле. В ходе осмотра повреждения не выявлено, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Причина аварийной посадки - низкий уровень масла в двигателе. Из снижения давления у самолета сломался радиатор. Члены экипажа самостоятельно устранили поломку и улетели дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU