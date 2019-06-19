В Перми забег «На одном дыхании» собрал 500 тысяч рублей на помощь тяжелобольным детям

СЕГОДНЯ 13:17 2019-06-19T13:17:52+03:00

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Благотворительный забег «На одном дыхании» проводится в Перми четвертый раз. В этот раз 16 июня спортсмены бежали по набережной.

Всего было две дистанции: 2 и 10 км. Также традиционно было два костюмированных забега: FunRun» на 200 и 400 метров. Участников поддерживали волонтеры, а между забегами бегунов развлекали пермские артисты.

В этом году на благотворительном забеге удалось собрать 502 081,5 рублей. Эти денежные средства будут направлены подопечным благотворительного фонда «Берегиня» – детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, и подопечным благотворительной организации «Солнечный круг» – детям-сиротам Перми и Пермского края.

У каждого участника был персональный чип. После пробега кадый знал свой результат.

ИСТОЧНИК KP.RU