В Перми забег «На одном дыхании» собрал 500 тысяч рублей на помощь тяжелобольным детям
Благотворительный забег «На одном дыхании» проводится в Перми четвертый раз. В этот раз 16 июня спортсмены бежали по набережной.
Всего было две дистанции: 2 и 10 км. Также традиционно было два костюмированных забега: FunRun» на 200 и 400 метров. Участников поддерживали волонтеры, а между забегами бегунов развлекали пермские артисты.
В этом году на благотворительном забеге удалось собрать 502 081,5 рублей. Эти денежные средства будут направлены подопечным благотворительного фонда «Берегиня» – детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, и подопечным благотворительной организации «Солнечный круг» – детям-сиротам Перми и Пермского края.
У каждого участника был персональный чип. После пробега кадый знал свой результат.
ИСТОЧНИК KP.RU