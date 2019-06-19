2019-06-19T06:33:16+03:00
Происшествия

В Пермском крае на пожаре погибли 117 человек

Из них 4 ребенка
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю подвели итоги гибели людей на пожарах с начала 2019 года. Увы, статистика достаточно печальная. Так, с начала 2019 года на пожарах в Пермском крае погибли 117 человек, из них 4 ребенка. Столько же человек получили травмы. По сравнению с прошлым годом, в ведомстве отмечают снижение смертности, но каждый пожар - это огромная трагедия. В большинстве случаев причиной беды становится сам человек.

Самая частая причина - неосторожное обращение с огнем. Также в ГУ МЧС отмечают среди частых причин:

-нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей

- детская шалость

С начала года погибли 4 ребенка. 3 не достигли и 7 лет.

МЧС Прикамья напоминает - обеспечение безопасности детей, в первую очередь, прямая обязанность взрослых

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24