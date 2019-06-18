2019-06-18T19:09:54+03:00
Общество

В Перми на комплексе политеха построят 25-метровый бассейн

Все работы должны быть завершены до 1 ноября 2020 года
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет объявил электронный аукцион на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным 25-метровым бассейном. Как сообщается на сайте госзакупок, ФОК будет расположен на комплексе политеха, по адресу: улица Профессора Дедюкина, 19.

За образец для политеховского бассейна взят физкультурный комплекс, построенный в Екатеринбурге, в УрФУ имени Ельцина. Здание запроектировано двухэтажным с техническим подвальным этажом. Сам бассейн будет размерами 25х16 метров, его глубина - от 1,2 до 1,8 метров. На первом этаже здания разместятся вестибюль, гардероб, регистратура, мужские и женские раздевалки, кабинет врача, холл. На втором этаже - помещения для персонала. Предусмотрена парковка на 115 машин.

Стоимость ФОКа составит 182 миллионов рублей. Все работы должны быть завершены до 1 ноября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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