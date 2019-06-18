"Задержан ее друг". Пропавшую 19-летнюю пермячку нашли убитой

СЕГОДНЯ 09:29 2019-06-18T09:39:45+03:00

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Ужасная история случилась в Нытве. Родственники 19-летней девушки забили тревогу после того, как она несколько дней не выходила на связь.

По версии следствия, 1 июня девушка уехала в Нытву в гости к своему знакомому, а 10 июня на улице Нытвы обнаружи тело пропавшей.

Во время встречи 22-летний молодой человек убил девушку и попытался скрыть тело.

- По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление мотива и всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, назначены судебно-медицинская, судебно-генетическая экспертизы, допрошены свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы писали о том, что родственники просят у жителей края помощи в поисках 19-летней девушки, которая уехала в Нытву.

ИСТОЧНИК KP.RU