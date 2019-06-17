Предприниматель, виновный в массовом отравлении детей из школы № 107, заплатит штраф

СЕГОДНЯ 18:25 2019-06-17T18:25:49+03:00

Он пытался обжаловать решение в вышестоящей инстанции, но проиграл

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Восемь тысяч рублей штрафа должен заплатить по решению суда индивидуальный предприниматель за нарушение санитарных норм.

В апреле этого года 137 учеников пермской школы № 107 почувствовали резкое недомогание. Кто-то попал на больничную койку, кто-то лечился дома. После массового отравления детей эпидемиологи провели расследование и выявили в школьной столовой многочисленные нарушения: сроки годности продуктов не соблюдались, контроль за технологией приготовления и качеством продукции не обеспечивался.

По результатам расследования проверяющие составили административный протокол. Суд назначил предпринимателю наказание в виде штрафа, но тот подал жалобу в вышестоящую инстанцию.

- В жалобе он просил отменить постановление судьи районного суда, - сообщили в пресс-службе пермского краевого суда. - После рассмотрения дела постановление было оставлено без изменения, жалоба – без удовлетворения, так как факт нарушения законодательства был доказан.

ИСТОЧНИК KP.RU