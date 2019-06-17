С начала сезона клещи покусали почти 11 тысяч жителей Прикамья

СЕГОДНЯ 17:49 2019-06-17T17:49:47+03:00

С 9 по 16 июня в медицинские организации обратились 1953 человек, пострадавших от укусов клещей. Фото: архив "КП"

Только за последнюю неделю к медикам обратились две тысячи человек

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Появилась статистика пострадавших от укусов клещей за последнюю неделю. Ее опубликовали сотрудники Роспотребнадзора.

- С 9 по 16 июня в медицинские организации обратились 1953 человек, пострадавших от укусов клещей, - сообщили в пресс-службе ведомства. – Среди обратившихся 480 детей. А всего с начала сезона клещевой активности от укусов пострадали 10 788 человек. В этом списке 2184 детей.

Статистика пока не превышает максимальных среднемноголетних значений. 0,9% исследованных клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 38,2% клещей поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 4,5% клещей - моноцитарным эрлихиозом человека, 1,5% - гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Исследование клещей в крае проводится в 16 лабораториях. Учитывая, что территория Пермского края является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту, эпидемиологи не советуют употреблять сырое молоко коз, овец, коров, а также продукты, приготовленные из него.

ИСТОЧНИК KP.RU