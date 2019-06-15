2019-06-15T14:05:19+03:00
Общество

Пермячку оштрафовали за «Свинку Пеппу» на проданной футболке

Она реализовала ее за 200 рублей, а теперь должна выплатить штраф 20 тысяч
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Решение суда в законную силу не вступило, не исключено, что ответчик будет оспаривать его.Решение суда в законную силу не вступило, не исключено, что ответчик будет оспаривать его.
Изменить размер текста:

В Индустриальном районном суде Перми рассмотрели иск Компании Entertainment One UK Limited к пермячке, осуществляющей предпринимательскую деятельность. Компания подала иск о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства.

- В декабре 2017 года в отделе детской одежды, ответчик осуществляла предпринимательскую деятельность и за 200 рублей реализовала детскую футболку розового цвета с изображением героев мультипликационного сериала «Свинка Пеппа», - пояснили в пресс-службе Индустриального районного суда Перми. - Персонаж этот является объектом авторского права, а проданный товар обладал всеми признаками контрафактности.

Суд факт нарушения авторских прав установил и взыскал с ответчицы компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило, не исключено, что ответчик будет оспаривать это решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Случилось то, что рано или поздно должно было произойти». Ректор пермского педагогического университета покинул свой пост
На трассе Пермь-Березники в ДТП серьезно пострадали два человека
В Перми пожар в частном доме унес жизнь 70-летнего мужчины
Из-за столкновения поезда и легковушки в Прикамье поменялся график движения электричек
В Пермском крае грузовой электропоезд протаранил Лада Гранту
В Перми нашли пропавшего 13-летнего мальчика
В Перми пропал 13-летний мальчик
В Перми мужчины отхлестали друг друга по щекам за деньги
"Ванилин выпал из окна, и 4 дня ему никто не помогал". Волонтеры спасают кота
В Перми с 15 июня перекроют движение трамваев на перекрестке Сибирской и Революции
В Перми экс-директор ЗиДа отправится за решетку на 7 лет
В Перми появится автобусный маршрут №50
МЧС: в Прикамье ожидаются заморозки до -2
Пермяк прятал наркотики в пачках из-под сигарет
В Прикамье за 9 дней обнаружено 1295 нарушений ПДД водителями автобусов
В Перми появится еще одна экотропа
«Сидел на холоде без еды и воды». Волонтеры показали, как изменился кот, которого выкинули на улицу в переноске
"Не более двух пересадок". В Перми обсудили новую транспортную схему
В Прикамье пенсионерка, спасая детей на пожаре, получила серьезные ожоги
В Прикамье мужчина в маске и с ружьем ограбил торговую компанию
IT-специалисты Перми представят разработки для улучшения качества жизни региона
В Перми третий мост может появиться в створе улицы Крисанова
«Ездят на Ладе Гранта и врезаются в забор». В Перми задержали угонщиков
В Перми в Троицу изменится движение общественного транспорта
В Прикамье подросток совершил кражу в военкомате
В Перми начнет работать клуб настольных игр под открытым небом
В Перми до конца лета закроют улицу Крупскую
«Помнит только свое имя». В Перми ищут родных пенсионера, страдающего потерей памяти