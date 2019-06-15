Пермячку оштрафовали за «Свинку Пеппу» на проданной футболке

СЕГОДНЯ 14:05 2019-06-15T14:05:19+03:00

Решение суда в законную силу не вступило, не исключено, что ответчик будет оспаривать его.

Она реализовала ее за 200 рублей, а теперь должна выплатить штраф 20 тысяч

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В Индустриальном районном суде Перми рассмотрели иск Компании Entertainment One UK Limited к пермячке, осуществляющей предпринимательскую деятельность. Компания подала иск о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства.

- В декабре 2017 года в отделе детской одежды, ответчик осуществляла предпринимательскую деятельность и за 200 рублей реализовала детскую футболку розового цвета с изображением героев мультипликационного сериала «Свинка Пеппа», - пояснили в пресс-службе Индустриального районного суда Перми. - Персонаж этот является объектом авторского права, а проданный товар обладал всеми признаками контрафактности.

Суд факт нарушения авторских прав установил и взыскал с ответчицы компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило, не исключено, что ответчик будет оспаривать это решение.

ИСТОЧНИК KP.RU