Пермячку оштрафовали за «Свинку Пеппу» на проданной футболке
В Индустриальном районном суде Перми рассмотрели иск Компании Entertainment One UK Limited к пермячке, осуществляющей предпринимательскую деятельность. Компания подала иск о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства.
- В декабре 2017 года в отделе детской одежды, ответчик осуществляла предпринимательскую деятельность и за 200 рублей реализовала детскую футболку розового цвета с изображением героев мультипликационного сериала «Свинка Пеппа», - пояснили в пресс-службе Индустриального районного суда Перми. - Персонаж этот является объектом авторского права, а проданный товар обладал всеми признаками контрафактности.
Суд факт нарушения авторских прав установил и взыскал с ответчицы компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило, не исключено, что ответчик будет оспаривать это решение.
ИСТОЧНИК KP.RU