2019-06-15T13:07:46+03:00
Общество

«Случилось то, что рано или поздно должно было произойти». Ректор пермского педагогического университета покинул свой пост

Выборы нового руководителя одного из крупнейших вузов Прикамья состоятся в ближайшее время
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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Кадровые изменения связаны с достижением 65-летнего возраста. Фото: сайт Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.Кадровые изменения связаны с достижением 65-летнего возраста. Фото: сайт Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.
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В Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете – кадровые изменения в руководстве. Андрей Колесников покинул должность ректора учебного заведения.

- Ничего удивительного в этой ситуации нет, есть предельный возраст нахождения на должности руководителя вуза, он составляет 65 лет,-пояснили «КП»-Пермь» в министерстве образования Пермского края. - Кадровые изменения связаны именно с этим.

Временно исполняющим обязанности ректора назначен Константин Егоров, ранее занимавший пост проректора по учебной работе в этом же вузе. «Это настоящий профессионал с системным мышлением, не думаю, что ему понадобится много времени для вхождения в курс дела, это достойный преемник»,- отметил в разговоре с корреспондентом «КП»-Пермь» источник в вузе.

Нового ректора будет выбирать Совет учёных, также будет необходимо согласование в Москве. Возможно, экстренное заседание Совета состоится в ближайший понедельник, 17 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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