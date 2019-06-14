В Прикамье за 9 дней обнаружено 1295 нарушений ПДД водителями автобусов

СЕГОДНЯ 11:55 2019-06-14T11:55:23+03:00

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В Пермском крае проходят профилактические мероприятия «Автобус». За 9 дней проведено более 430 мероприятий.

Особое внимание стражи порядка обращали на наличие у водителей документов, необходимых для участия в дорожном движении, отметки медицинских работников при прохождении предрейсового медицинского осмотра, техническое состояние транспортного средства, исправность тахографа. Проверено почти 4 тысяч автобусов, из них 271, осуществляющих перевозку детей

За это время стражи порядка выявили 1295 нарушений. 3 водителя были задержаны в состоянии алкогольного опьянения, 3 были без прав. К административной ответственности привлечены 6 юридических и 137 должностных лиц. У 16 автобус нашли неисправность тормозной системы и рулевого управления.

Также зарегистрировано 4 ДТП с участием автотранспорта, осуществляющего перевозку пассажиров, в которых 7 человек получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU