2019-06-14T11:47:05+03:00
Общество

В Перми появится еще одна экотропа

Ее построят в Орджоникидзевском районе Перми
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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У жителей микрорайона Гайва в Оржоникидзевском районе появится еще одно место для отдыха на природе. Обустройство новой экологической тропы «Тропинка здоровья» начнется июле-августе.

- Экологический проект «Тропинка здоровья» направлен на обустройство лесной территории вдоль улицы Усадебная. Там появятся сооружения для занятий спортом и физической культурой для жителей разного возраста, - отметили в администрации города.

Проектом предусмотрена установка тренажеров, детских «лазалок», стендов, а также уникального объекта - «зеленого класса», в котором можно будет проводить занятия по биологии, экологии, физической культуре для школьников и учащихся Пермского машиностроительного колледжа.

На данный момент, определен круг задач, которые необходимо решить в ближайшее время, распределены задания по подготовке территории к установке сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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