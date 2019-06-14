"Не более двух пересадок". В Перми обсудили новую транспортную схему
Начальник департамента дорог и транспорта Анатолий Путин представил на градсовете новую маршрутную схему. Основные принципы - введение единого билета на все виды транспорта с возможностью бесплатных пересадок, при этом чтобы добраться из одного района Перми в другой, должно быть не не более двух пересадок.
А также схемой предусматривается полный отказ от троллейбусов в пользу автобусов.
- Мы идем по пути развивающихся стран, делая упор на автобусные перевозки. При этом отстаем на 50 лет от развитых стран, где предпочитают электротранспорт, - отметили члены градсовета и предложили оставить троллейбусы.
Но в схеме из электротранспорта оставили только трамвай.
ИСТОЧНИК KP.RU