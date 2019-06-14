Родственникам пермяка, который поехал в командировку и погиб, выплатили компенсацию

СЕГОДНЯ 07:35 2019-06-14T07:36:36+03:00

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Пермяк отправился в командировку от предприятия и попал в аварию. В результате ДТП мужчина получил травмы, от которых скончался в больнице. Родственники погибшего обратились в суд. В правоохранительных органах пришли к выводу, что за смерть мужчины ответственность несет работодатель, так как пермяк погиб по дороге на место работы.

- Смерть потерпевшего наступила в результате несчастного случая в период исполнения им трудовых обязанностей, несчастный случай, повлекший смерть, связан с производством, поэтому суд пришел к выводу о возложении на работодателя обязанности компенсировать моральный вред несовершеннолетнему сыну и родителям погибшего, - сообщили в пресс-службе Мотовилихинского суда.

Исковые требование родственников погибшего пермяка удовлетворены. Предприятие обязано заплатить ребенку погибшего компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей, в пользу каждого из родителей по 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU