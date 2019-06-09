В Перми начали строить новый приют для кошек и собак

СЕГОДНЯ 12:12 2019-06-09T12:12:54+03:00

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В Перми на улице Верхне-Муллинской, 106а началось строительство муниципального приюта для содержания безнадзорных животных. Новый приют будет рассчитан на 350 собак и кошек.

- На площадке будут построены более ста вольеров для содержания и карантина собак, операционные и послеоперационные помещения, площадка для выгула собак, административное здание, временные стоянки для автомобилей, здание охраны, контейнерные площадки, пожарные резервуары, - рассказали в администрации Перми. – Также в приюте будет установлено видеонаблюдение.

Сейчас идет подготовка площадки к строительству – устройство временных подъездных дорог, согласование инженерных сетей с ресурсноснабжающими организациями. Сдать приют планируется к марту следующего года.

Существующий приют на улице Соликамской не соответствует нормативам по шуму для жилого массива и по санитарным условиям. Но после строительства нового приюта его не ликвидируют, а, скорее всего, продадут под частный приют.

ИСТОЧНИК KP.RU