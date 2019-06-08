2019-06-08T13:01:53+03:00
Происшествия

Не выпускал из квартиры - в Перми малюток-близнецов и их маму держал взаперти отец-наркоман

Полиции пришлось взламывать входную дверь
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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- Полиция, помогите! – взволнованно звучал в трубке голос женщины. - Мою сестру и ее двух 5-месячных детей муж-наркоман из квартиры не выпускает!

Как рассказала женщина, семья ее сестры живет в съемной квартире на улице Нейвинская в Перми. Муж, приняв наркотики, стал издеваться над женой и малышами. При этом дверь квартиры он запер изнутри и не выпускал супругу с близнецами оттуда.

Чтобы попасть в квартиру, спасателям и полицейским пришлось взламывать дверь.

- Звонок о неадекватном поведении мужчины поступил в дежурную часть в два часа ночи в субботу, 8 июня, - рассказали в краевой полиции. – Полицейские прибыли на место и обнаружили мужчину, который, по предварительным данным, находился в состоянии наркотического опьянения. Он задержан. Сейчас проводится проверка.

Медики «скорой помощи» осмотрели детей, их состояние не вызывает опасения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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