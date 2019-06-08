2019-06-08T08:37:58+03:00
Происшествия

«Шла мимо, решила обокрасть». Жительницу Губахи осудили за квартирные кражи

Женщине дали условный срок
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Юлия Лоза
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В Губахе пьяная женщина, проходя мимо одного из домов, заметила через окно, что в квартире на первом этаже стоит дорогостоящая бытовая техника. И решила украсть ее.

- Желая проверить, есть ли внутри жильцы, она бросила в окно кирпич и разбив стекло, - рассказали в краевой полиции. - Убедившись, что квартира пуста, женщина залезла внутрь и похитила технику.

Но на этом она не остановилась. Решив, что в квартире осталось еще много ценных вещей, на следующий день женщина вновь пошла туда же. Все ценное имущество, что она обнаруживала в квартире, выбрасывала на улицу через окно, намереваясь позже забрать с собой. Однако в этот момент ее задержали сотрудники полиции.

Полицейские изъяли похищенные вещи и возвратили их законному владельцу.

А женщину судили за кражу с незаконным проникновением в жилище и покушение на кражу. Губахинский городской суд приговорил ее к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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