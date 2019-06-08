«Это мой последний рубеж надежды». В Прикамье начался суд над депутатом, обвиняемым в мошенничестве

СЕГОДНЯ 07:49 2019-06-08T07:54:57+03:00

Сам Андрей Рашидов заявил о своей невиновности

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В Березниках начался громкий судебный процесс по делу бывшего депутата городской Думы и бывшего директора бассейна «Кристалл» Андрея Рашидова. Его обвиняют по статьям «Мошенничество» и «Причинение имущественного ущерба с особо крупным ущербом».

7 июня в городском суде состоялось предварительное слушание.

– Я жду справедливости от суда. Это мой последний рубеж надежды, рубеж защиты, человеческой справедливости и объективности, – заявил перед началом суда Андрей Рашидов. Он считает, что уголовное дело в отношении него – это сведение личных счетов со стороны местных чиновников.

Судебный процесс по делу Рашидова вызвал огромный интерес в Березниках. Но журналистов в зал не впустили, так как судья объявила процесс предварительных слушаний закрытым.

Заседание суда шло в течение пяти часов. Защита заявила ходатайство о возвращении уголовного дела в прокуратуру Пермского края. Но судья отказала в этом и назначила дату начала процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU