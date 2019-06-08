2019-06-08T07:54:57+03:00
Общество

«Это мой последний рубеж надежды». В Прикамье начался суд над депутатом, обвиняемым в мошенничестве

Сам Андрей Рашидов заявил о своей невиновности
Николай АНФАЛОВ
Поделиться:
Андрей Рашидов заявляет о своей невиновности.Андрей Рашидов заявляет о своей невиновности.Фото: Николай АНФАЛОВ
Изменить размер текста:

В Березниках начался громкий судебный процесс по делу бывшего депутата городской Думы и бывшего директора бассейна «Кристалл» Андрея Рашидова. Его обвиняют по статьям «Мошенничество» и «Причинение имущественного ущерба с особо крупным ущербом».

7 июня в городском суде состоялось предварительное слушание.

– Я жду справедливости от суда. Это мой последний рубеж надежды, рубеж защиты, человеческой справедливости и объективности, – заявил перед началом суда Андрей Рашидов. Он считает, что уголовное дело в отношении него – это сведение личных счетов со стороны местных чиновников.

Судебный процесс по делу Рашидова вызвал огромный интерес в Березниках. Но журналистов в зал не впустили, так как судья объявила процесс предварительных слушаний закрытым.

Заседание суда шло в течение пяти часов. Защита заявила ходатайство о возвращении уголовного дела в прокуратуру Пермского края. Но судья отказала в этом и назначила дату начала процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Шла мимо, решила обокрасть». Жительницу Губахи осудили за квартирные кражи
«Оставил ключи под ковриком». В Прикамье пьяный угонщик сел за руль чужой «Газели» и отправился за город
«Марокканцы против египтян». В Перми произошла массовая драка иностранных студентов
В Прикамье транспортное предприятие наказали за взятого на работу экс-сотрудника ГИБДД
В Перми эвакуировали общежитие медакадемии
В Прикамье спасли лосенка, который провалился в строительную канаву
Пермякам предлагают принять участие в фотоконкурсе «Не сиди дома»
Пермские школьники будут обучаться музыке с помощью приложения
В Перми рабочие почти закончили ремонт в доме на Революции 3/1
Питерская компания разработает проект для театра оперы и балета в Перми
Жители Прикамья, рискуя жизнью, спасли соседа из огня
Департамент образования Перми о продаже мест в детские сады: «Это мошенничество»
В Перми завершились поиски пропавшей школьницы