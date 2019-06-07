«Пуля застряла в челюсти». В Перми неизвестный выстрелил в кота из пневматики
- В нашем тихом районе какой-то неадекватный человек стрелял из пневматики в кота, стрелял в голову! - бьют тревогу жители Перми.
Сообщение о трагедии с беззащитным котом по кличке Босик пермяки разместили в социальных сетях. Местная жительница сообщает, что неизвестный мужчина без какой-либо причины выстрелил коту в голову из пневматического оружия. Котик остался жив, но получил серьезные травмы.
Его отвезли в клинику. Врачи сделали все возможное, но глаз спасти не удалось. Также врачи не смогли достать пулю - она застряла в челюсти.
- Кот лишился глаза, на рентгене видно что это пуля от пневматического ружья. Коту сделали операцию, но сейчас длительная реабилитация, - пишут жители района. - Пулю достать не смогли хирурги, так как она застряла в челюсти и сейчас ее достать нет возможности.
Пермяки предполагают, что это не первый случай издевательства над животными в районе.
- Есть подозрения, что это уже не первый случай, когда происходить такая жестокость на нашем районе. Будьте внимательнее к своим животным. Вот такие у нас живут люди в спальном микрорайоне !!!! - отмечают жители
ИСТОЧНИК KP.RU