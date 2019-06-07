«Пуля застряла в челюсти». В Перми неизвестный выстрелил в кота из пневматики

СЕГОДНЯ 11:38 2019-06-07T11:38:56+03:00

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- В нашем тихом районе какой-то неадекватный человек стрелял из пневматики в кота, стрелял в голову! - бьют тревогу жители Перми.

Сообщение о трагедии с беззащитным котом по кличке Босик пермяки разместили в социальных сетях. Местная жительница сообщает, что неизвестный мужчина без какой-либо причины выстрелил коту в голову из пневматического оружия. Котик остался жив, но получил серьезные травмы.

Его отвезли в клинику. Врачи сделали все возможное, но глаз спасти не удалось. Также врачи не смогли достать пулю - она застряла в челюсти.

- Кот лишился глаза, на рентгене видно что это пуля от пневматического ружья. Коту сделали операцию, но сейчас длительная реабилитация, - пишут жители района. - Пулю достать не смогли хирурги, так как она застряла в челюсти и сейчас ее достать нет возможности.

Пермяки предполагают, что это не первый случай издевательства над животными в районе.

- Есть подозрения, что это уже не первый случай, когда происходить такая жестокость на нашем районе. Будьте внимательнее к своим животным. Вот такие у нас живут люди в спальном микрорайоне !!!! - отмечают жители

ИСТОЧНИК KP.RU