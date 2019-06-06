2019-06-06T16:52:06+03:00
Происшествия

Вначале избил, через неделю убил. В Прикамье мужчина забил до смерти свою жену

Дело передано в суд
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Семейные ссоры и скандалы у супружеской пары из Березников стали почти привычным делом. 46-летний мужчина регулярно избивал свою 37-летнюю сожительницу. 15 марта в ходе очередной ссоры он вновь сильно избил ее, причинив, как потом установит следствие, тяжкий вред здоровью.

А спустя неделю, почувствовав свою безнаказанность, он снова начал избивать ее.

- В ходе ссоры, на почве личной неприязни, мужчина причинил своей сожительнице телесные повреждения, от которых она скончалась, - сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Следственный отдел по городу Березники возбудил уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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