2019-06-06T12:48:40+03:00
Происшествия

Возвращение на Родину из Пермского края должнику стоило 1 миллион рублей

Он взял кредит, но не спешил его закрывать
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Уроженец Грузии, приехав в Пермский край, взял кредит, но выплачивать его не спешил. Из-за крупной задолженности мужчина попал в базу данных судебных приставов.

Сообщение от сотрудников службе должник игнорировал, долг не платил. В отношении него было вынесено постановление об ограничении его в праве выезда за пределы РФ. А через некоторое время мужчина решил вернуться на Родину.

- При бронировании билета на самолет мужчина обратился в отдел судебных приставов, дабы убедиться, что в отношении него не принята мера принудительного исполнения, однако впоследствии разочаровался в своих надеждах, - сообщают в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Должнику объяснили, что выехать за пределы России он сможет только после погашения долга. Несколько дней спустя вся сумма задолженности в размере более 1 миллион рублей была перечислена на депозитный счет отдела судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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