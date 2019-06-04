2019-06-04T17:44:30+03:00
Экономика

На Петербургском международном экономическом форуме Пермский край подпишет более 10 соглашений

Одно из них планирует подписать компания «Промобот»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Компания "Промобот" подпишет на ПМЭФ соглашение с финансовыми структурамиКомпания "Промобот" подпишет на ПМЭФ соглашение с финансовыми структурамиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В четверг, 6 июня, стартует Петербургский международный экономический форум-2019. Он продлится до 8 июня. В нем примет участие и делегация Пермского края во главе с губернатором Максимом Решетниковым. В течение двух дней — 6 и 7 июня — в рамках форума представители пермской делегации намерены подписать не менее 10 разных соглашений.

В частности, 6 июня будет подписано соглашение между Правительством Пермского края компанией «Промобот» - создателем известного робота, Банком развития и внешнеэкономической деятельности (ВЭБ), Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и АО «Российский экспортный центр».

Петербургский международный экономический форум — главное деловое мероприятие страны. Ежегодно он собирает более 15 тысяч участников со всего мира. Главная тема Петербургского международного экономического форума в этом году — формирование повестки устойчивого развития.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Четыре дня в Прикамье проведет личный духовник патриарха Кирилла
На Петербургском международном экономическом форуме будут подписаны инвестконтракты с «Уралкалием», «Уралхимом» и «Верхнекамской Калийной Компанией»
В пермском микрорайоне Ива сносят теннисный корт
В Прикамье волонтеры собирают людей на поиски 73-летней пенсионерки
В Перми впервые пройдет фестиваль «День отцов»
В Перми парень стрелял по собакам из ружья
МЧС: в Прикамье ожидаются дожди и сильный ветер
Клиенты ВТБ могут приобрести билеты на теннисный турнир со скидкой 30%
В Прикамье пристав помог женщине с эпилепсией
В Прикамье на пожаре погиб 49-летний мужчина
В Прикамье осудили бывшего сотрудника ДПС за взятку
ВТБ рефинансирует ипотечные кредиты под 5%
В Перми на машины упал забор
В Перми закрыли кафе «Эль-Муна»
В Перми нашли пропавшего 31-летнего мужчину
300 слов к трехсотлетию города!
В Перми сотрудники полиции задержали пьяного водителя автобуса
В Прикамье три человека погибли в утонувшей машине
В Перми нашли тело 13-летнего мальчика, утонувшего в Каме
"Бегает и скачет". Волонтеры показали, как изменился щенок, которого нашли под плитами в морозы