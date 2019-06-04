На Петербургском международном экономическом форуме Пермский край подпишет более 10 соглашений

СЕГОДНЯ 17:44 2019-06-04T17:44:30+03:00

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В четверг, 6 июня, стартует Петербургский международный экономический форум-2019. Он продлится до 8 июня. В нем примет участие и делегация Пермского края во главе с губернатором Максимом Решетниковым. В течение двух дней — 6 и 7 июня — в рамках форума представители пермской делегации намерены подписать не менее 10 разных соглашений.

В частности, 6 июня будет подписано соглашение между Правительством Пермского края компанией «Промобот» - создателем известного робота, Банком развития и внешнеэкономической деятельности (ВЭБ), Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и АО «Российский экспортный центр».

Петербургский международный экономический форум — главное деловое мероприятие страны. Ежегодно он собирает более 15 тысяч участников со всего мира. Главная тема Петербургского международного экономического форума в этом году — формирование повестки устойчивого развития.

ИСТОЧНИК KP.RU