«Ударил 4-летнего мальчика по лицу». В детском саду родитель одного из воспитанников поднял руку на чужого ребенка
Департамент образования Перми прокомментировал ситуацию с нападением на воспитанника детского сада № 12, которое произошло 24 мая.
Напомним, накануне в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как мужчина ударил по лицу 4-хлетнего ребенка. Необходимые документы переданы силовикам, сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе администрации города.
- Во время вечерней прогулки родитель другого воспитанника детского сада действительно ударил ребенка. Информация была передана руководителем в полицию. Как стало известно, папа пострадавшего ребенка также написал заявление в полицию. Сейчас департамент образования проводит служебную проверку на предмет действий сотрудников детского сада в этой ситуации, -сообщили в департаменте образования Перми.
- Полиция сейчас проводит проверку по данному факту, в законные сроки будет принято мотивированное решение,- отметили в краевом главке МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU