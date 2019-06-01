«Ударил 4-летнего мальчика по лицу». В детском саду родитель одного из воспитанников поднял руку на чужого ребенка

СЕГОДНЯ 11:46 2019-06-01T11:46:57+03:00

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Департамент образования Перми прокомментировал ситуацию с нападением на воспитанника детского сада № 12, которое произошло 24 мая.

Напомним, накануне в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как мужчина ударил по лицу 4-хлетнего ребенка. Необходимые документы переданы силовикам, сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе администрации города.

- Во время вечерней прогулки родитель другого воспитанника детского сада действительно ударил ребенка. Информация была передана руководителем в полицию. Как стало известно, папа пострадавшего ребенка также написал заявление в полицию. Сейчас департамент образования проводит служебную проверку на предмет действий сотрудников детского сада в этой ситуации, -сообщили в департаменте образования Перми.

- Полиция сейчас проводит проверку по данному факту, в законные сроки будет принято мотивированное решение,- отметили в краевом главке МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU