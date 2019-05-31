«Пермская синематека» начала обучать руководителей социальных кинозалов

СЕГОДНЯ 10:11 2019-05-31T10:11:43+03:00

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Социальный кинозал - часть проекта развития кинематогорафии в Пермском крае. Задача такого кинозала, прежде всего – просветительская.

В первой группе 30 «учеников». После трех модулей обучения руководители кинозалов узнают, как создаётся кино, как организовать просмотр с обсуждением и понимать, как функционирует социальный кинозал.

Первый модуль - практический. Ученики научатся снимать кино, так как одно из заданий – под руководством кураторов снять документальный фильм о территории, где будет расположен социальный кинозал.

В конце курса руководители кинозалов представят свои выпускные работы - документальные фильмы, а также проект о работе конкретного кинозала, поделятся результатами проведения одного кинопоказа.

-Все зависит от желания людей заниматься этим, и мы их будем искать и обучать. Это существует уже, например, в Губахе и Очере. Но на нерегулярной основе. Это неправильно и будет переведено на нормальные, легитимные рельсы, – сказал гендиректор «Пермской синематеки» Павел Печёнкин.

ИСТОЧНИК KP.RU