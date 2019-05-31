2019-05-31T10:11:43+03:00
Общество

«Пермская синематека» начала обучать руководителей социальных кинозалов

В первую группу вошли 30 человек
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Функция социальных кинозалов. прежде всего - просветительская. Фото: Администрация ПермиФункция социальных кинозалов. прежде всего - просветительская. Фото: Администрация Перми
Изменить размер текста:

Социальный кинозал - часть проекта развития кинематогорафии в Пермском крае. Задача такого кинозала, прежде всего – просветительская.

В первой группе 30 «учеников». После трех модулей обучения руководители кинозалов узнают, как создаётся кино, как организовать просмотр с обсуждением и понимать, как функционирует социальный кинозал.

Первый модуль - практический. Ученики научатся снимать кино, так как одно из заданий – под руководством кураторов снять документальный фильм о территории, где будет расположен социальный кинозал.

В конце курса руководители кинозалов представят свои выпускные работы - документальные фильмы, а также проект о работе конкретного кинозала, поделятся результатами проведения одного кинопоказа.

-Все зависит от желания людей заниматься этим, и мы их будем искать и обучать. Это существует уже, например, в Губахе и Очере. Но на нерегулярной основе. Это неправильно и будет переведено на нормальные, легитимные рельсы, – сказал гендиректор «Пермской синематеки» Павел Печёнкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Кто горячее?». Пермячки вошли в список самых сексуальных девушек России
Мэрия Перми заинтересовалась ДТП с двумя пассажирскими автобусами
«Я нашелся!». В Перми заработал онлайн-сервис для поиска пропавших животных
В Прикамье нашли тело мужчины, который утонул во время прогулки на лодке
В Прикамье после удара молнии сгорел дачный дом
В Перми столкнулись два пассажирских автобуса
В Перми пожилой водитель сбил 10-летнюю школьницу
«Продали 15 тысяч билетов». В Перми завершился Дягилевский фестиваль
В Перми мотоциклист без прав сбил молодую девушку и скрылся
«Родительских прав нет, а пенсия есть». В Прикамье будут судить женщину за незаконное получение социальных выплат
«Спрос есть»: застройщики Перми поделились опытом об использовании счетов-эскроу
В этом году благодаря нацпроекту в Пермском крае появится 87 воркаут площадок
В Перми на месяц закроют перекресток Сибирской и Революции
Пермякам ответят на вопросы по устройству детей в летние лагеря
В Перми закрыли бар мужской кухни «Svoy»
МЧС: в Прикамье ожидаются дожди, грозы и сильный ветер
В Перми заработали бесплатные спортивные площадки
В Перми на набережной появится новый сквер
В Прикамье несовершеннолетние вандалы разрушали памятники на кладбище
«Другим будет неудобно». Пермяки жалуются на домоуправление, которое отказывается установить пандусы для инвалидов
Пермяки назвали дочь в честь принцессы из «Звездных войн»
Пермяки увеличили покупки в майские праздники более чем в два раза
В «Ярмарке недвижимости» 2019 в Перми примет участие АО «ПЗСП»