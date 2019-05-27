День пограничника в Перми 2019: какие улицы перекроют

СЕГОДНЯ 14:11 2019-05-27T14:31:31+03:00

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День пограничника в Перми 2019 пройдет во вторник, 28 мая. Сбор участников состоится с 10:00 до 11:00 у здания Речного вокзала. Праздничное шествие начнется в 11:00.

Как сообщили в администрации Перми, в День пограничника в Перми 2019 в связи с парадом с 10 до 12 часов будет приостановлено движение транспорта:

- Улица Монастырская - от здания Речного вокзала до улицы Сибирской

- Улица Сибирская - от Монастырской до Белинского.

Также в администрации предупреждают, что для подготовки к празднику День пограничника в Перми с 10:00 27 мая до 12:00 28 мая будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по улицам:

- Монастырская на участке от здания Исторического парка «Россия – моя история» до улицы Сибирская;

- Сибирская от улицы Монастырской до улицы Белинского.

Автомобилистам и пассажирам рекомендуется быть внимательнее и заранее выбирать маршрут следования.

С 13:00 до 15:30 на стадионе «Юность» состоится городское физкультурное мероприятие патриотической направленности на стадионе В программе соревнований в праздник День пограничника: армрестлинг, метание гири весом 24 кг, жим кистевого динамометра, сгибание, разгибание рук в упоре лежа, перетягивание каната. Завершится мероприятие церемонией награждения.

Напомним, 28 мая на территории всего Пермского края запрещена продажа алкоголя. Также продажу алкоголя на территории Прикамья запретят в День защиты детей, 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU