2019-05-27T14:58:25+03:00
Общество

В Перми могут снести торговые павильоны перед строительным колледжем

Они находятся всего в шести метрах от входа в главный корпус колледжа
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми состоялись публичные слушания по внесению изменений в генплан города. Важным пунктом является реконструкция Комсомольского проспекта, а именно организация общественного пространства перед здание строительного колледжа.

Как сообщает Business Class, представители колледжа поддержали предложение мэрии убрать торговые павильоны. По мнению администрации учебного заведения, киоски находятся слишком близко от входа, чем нарушают требования противопожарной безопасности.

В администрации рассмотрели предложение и пришли к выводу, что корректировка проектной документации не требуется.

- В генеральном плане отображается только мероприятие по развитию улично-дорожной сети. Профили улиц в генеральном плане определены типовые. Необходимость учета предложения и границы малого общественного пространства будут определяться на этапе разработки документации по планировке территории, – отметили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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