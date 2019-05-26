2019-05-26T17:16:24+03:00
Общество

Пермяки обсуждают снимок с обнаженным мужчиной, который в одних ботинках идет по улице Мира

Многие считают, что это фотошоп
Елена КОНОВА
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Фото из группы "Подслушано Пермь"Фото из группы "Подслушано Пермь"
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В группе "Подслушано Пермь" появился пост с фотографией мужчины. Он идет в одних ботинках по улице Мира, направляясь к торговому центру "Столица".

- Да эту фотографию в соцсети выкладывали еще лет пять назад, - пишут пользователи сетей.

- Видно же, что фотошоп. Вон как рука размыта, да и шаг какой-то непропорциональный, - утверждают другие.

- Нет, я своими глазами это видела, - пишет пермячка.

А некоторые просто шутят: "Проспорил, наверно, сейчас желание чье-то выполняет", "Ипотеку закрыл, видимо", "Вот это фигура!". Фотография набрала уже более 500 лайков.

Ранее мы рассказывали о том, что в пермском торговом центре в фонтане купался молодой человек. Парень в одних трусах и с телефоном в руке начал нырять и бултыхаться в фонтане с подсветкой. К нему прибежали охранники и скрутили его. Что с ним сейчас - неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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