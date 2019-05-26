2019-05-26T10:30:22+03:00
Общество

В районе Речного вокзала Перми заметили теплоход президента РФ

"Борт №1" курсировал по Каме 25 мая
Елена КОНОВА
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25 мая очевидцы заметили "Борт №1" в районе порта Перми. Теплоход президента РФ "Россия" курсировал по реке Кама. Ближе к вечеру очевидцы видели его в районе Оханска.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми затопило знаменитый арт-объект "Счастье не за горами". Не так давно пермская ГЭС спустила воду, уровень воды в Каме поднялся и, как следствие, арт-объект снова затопило. Пользователи комментировали это:

- Ура, теперь можно фотографироваться!

- Очень красиво смотрится, когда закат на улица

- Затопленное "Счастье"... хорошо, что не "Смерть".

А это уже отсыл к истории с пермским художником Sad Face, который заменил в арт-объекте слово "Счастье" на "Смерть" еще в октябре прошлого года. Алексей Илькаев (настоящее имя художника) нанес администрации города ущерб в размере 45 тысяч рублей. Позже слово "Смерть" убрали и вернули арт-объекту первоначальный видю..

ИСТОЧНИК KP.RU

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