В Перми в мае из окон выпали шесть маленьких детей

СЕГОДНЯ 12:52 2019-05-24T12:52:20+03:00

Причем трое – в один день

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В Перми врачи скорой помощи привели тревожную статистику: за три недели мая из окон домов выпали шесть маленьких детей.

- Мы не говорим о падениях с деревьев, гаражей, качелей, лестниц и тому подобных происшествиях – речь именно о падениях из окон, причиной которых является халатность взрослых, - уточнили в скорой.

Череду печальных случаев открыл Кировский район, где 8 мая двухлетний ребенок выпал из окна 3 этажа. 11 мая пострадали сразу три ребенка - в Краснокамском районе 3-летний малыш выпал из окна второго этажа частного дома, его сверстник в Орджоникидзевском районе выпал из окна первого этажа, а в Свердловском годовалый ребенок упал с седьмого этажа.

12 мая пострадал годовалый ребенок, а 21 мая – семилетний. Все дети с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

- Уважаемые родители, пожалуйста, позаботьтесь об установке фиксаторов на окна или хотя бы скрутите ручки на рамах, - обращаются к пермякам врачи. - Поверьте, антимоскитная сетка не сможет удержать ребенка. И не оставляйте детей без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU