2019-05-24T09:28:02+03:00
Общество

«Это убежище для мам с детьми, бегущих от насилия в семье». Пермяков просят помочь с оплатой коммуналки за кризисную квартиру

В год на ее содержание уходит 60 тысяч рублей
Елена КОНОВА
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Фото "Территории семьи"Фото "Территории семьи"
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- Женщина с маленьким ребенком на руках может столкнуться со множеством проблем - домашнее насилие, потеря жилья или работы, - говорят сотрудники организации «Территория Семьи». - Именно поэтому в прошлом году мы открыли в Перми кризисную квартиру – временное убежище для мам, позволяющее обезопасить себя и ребенка, снизить уровень стресса и начать жить дальше.

В квартире стабильно проживают две семьи с детьми. В среднем каждой маме удается выйти из кризиса, решив свои проблемы. Ей дают одежду, привозят продукты, оказывают психологическую и юридическую помощь.

- Мы подсчитали, что за год за коммунальные платежи мы платим 60 тысяч рублей, - говорят в организации. - Мы объявили марафон, чтобы собрать нужную сумму и уже не думать о коммунальных платежах. Важны каждые сто рублей. Помочь можно тут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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