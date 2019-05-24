«Это убежище для мам с детьми, бегущих от насилия в семье». Пермяков просят помочь с оплатой коммуналки за кризисную квартиру

СЕГОДНЯ 09:28 2019-05-24T09:28:02+03:00

В год на ее содержание уходит 60 тысяч рублей

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- Женщина с маленьким ребенком на руках может столкнуться со множеством проблем - домашнее насилие, потеря жилья или работы, - говорят сотрудники организации «Территория Семьи». - Именно поэтому в прошлом году мы открыли в Перми кризисную квартиру – временное убежище для мам, позволяющее обезопасить себя и ребенка, снизить уровень стресса и начать жить дальше.

В квартире стабильно проживают две семьи с детьми. В среднем каждой маме удается выйти из кризиса, решив свои проблемы. Ей дают одежду, привозят продукты, оказывают психологическую и юридическую помощь.

- Мы подсчитали, что за год за коммунальные платежи мы платим 60 тысяч рублей, - говорят в организации. - Мы объявили марафон, чтобы собрать нужную сумму и уже не думать о коммунальных платежах. Важны каждые сто рублей. Помочь можно тут.

ИСТОЧНИК KP.RU