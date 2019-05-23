В День города в Перми пройдет квест-игра по городу

СЕГОДНЯ 07:38 2019-05-23T07:38:47+03:00

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12 июня в Перми пройдет квест-игра «Летняя прогулка». Пермякам предлагают преодолеть несколько маршрутов по городу.

- Каждый получит большую карту города с контрольными точками и предполагаемым планом прогулки. На контрольных точках в карту вносится отметка и фиксируется время прохождения. Тот, кто пройдёт все точки, получит значок «Покорителя города», - сообщают организаторы.

Преодолеть маршрут участники могут разными способами: пешком, бегом или на велосипеде. Дистанции тоже разные – 5, 21 и 50 км. Самая длинная дистанция предполагает большее количество контрольных точек.

Поучаствовать в «Летней прогулке» смогут все желающие. Достаточно зарегистрироваться на официальном сайте. Участвовать можно одному или в команде.

«Летняя прогулка» пройдёт в рамках фестиваля «Пермский период – 2019» при поддержке Администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU