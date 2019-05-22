МЧС: 22-23 мая в Прикамье ожидаются дожди, грозы, град и сильный ветер
Пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю сообщила о том, что 22-23 мая в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями, а также осадки в виде дождя и града.
- В отдельных районах - грозы, - добавили в пресс-службе. - Ветер 6-11 м/с, но при грозе порывы 15-20 м/с. Ночью температура местами упадет до -2 градусов. Днем ожидается температура до +19 градусов. МЧС рекомендует: избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы.
Ранее мы писали о том, на территории Пермского края ожидается высокая пожарная опасность. Напоминаем, что в это время в регионе категорически запрещено сжигание сухой травы, листьев, разведение костров и мангалов в ветреную погоду.
ИСТОЧНИК KP.RU