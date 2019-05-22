В Пермском крае разработают план по вовлечению в спорт жителей старше 30 лет

СЕГОДНЯ 06:38 2019-05-22T06:38:30+03:00

За 5 лет планируют привлечь 0,5 миллионов человек

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20 мая на Совете глав муниципальных регионов был поднят вопрос о мотивации жителей Пермского края к систематическим занятиям спортом. Физическая активность, правильное питание и отказ от вредных привычек - это, по мнению Губернатора Прикамья, привычки, благотворно влияющие на здоровье и на продолжительность жизни.

К 2024 году в рамках нацпроекта перед краем стоит ряд задач, одна из которых - снижение смертности населения.

- Мы сейчас внимательно разбираем причины смертности в регионе, и даже за медицинскими причинами во многих случаях стоит образ жизни. Ключевые механизмы, которые помогут снизить смертность, сегодня апробируются Минздравом в 4 пилотных территориях края: в Краснокамске, Кунгуре, Нытвенском и Кунгурском районах», — отметил Максим Решетников.

По данным краевого Минспорта, в прошлом году чуть больше 887 тысяч жителей края систематически занимались спортом, это 36% от общего населения. Согласно поручению Президента Владимира Путина – к 2024 году увеличить показатель до 55%. Губернатор Максим Решетников подчеркнул, что за 5 лет региону нужно привлечь в занятия физкультурой еще около 0,5 миллиона человек.

Кроме того, будет усилена работа по профилактике и выявлению заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU