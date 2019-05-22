В Перми закрыли кафе «Уральские посикунчики»

СЕГОДНЯ 06:24 2019-05-22T06:24:04+03:00

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В Управления роспотребнадзора по Пермскому краю стало поступать много жалоб от жителей Пери на качество продукции в кафе «Уральские посикунчики». Ведомство организовало проверку, в ходе которой были найдены множественные нарушения: размещение на первом этаже 5-этажного жилого дома с режимом работы после 23 часов, оборудование шахты вытяжной вентиляции с нарушением установленных правил и норм, вследствие чего постоянный запах гари и масла мешает комфортному проживанию жильцов дома.

Суд признал кафе опасным для жизни и здоровья граждан. Решением суда работа заведения была приостановлена на 90 дней, однако, владелец проигнорировал требования предупреждение об административной ответственности, и кафе продолжало работать.

- В отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении, а двери заведения опечатаны повторно, - сообщают в пресс-службе судебных приставов по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU