2019-05-21T15:06:39+03:00
Происшествия

Житель Прикамья обманул государство на 3 миллиона

Его осудили на 4 года условно и штраф
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Соликамске осудили местного жителя за мошенничество с возмещением НДС в размере 3 миллионов рублей. Бизнесмен разработал схему обмана государства с помощью подложной документации.

- Мужчина использовал поддельные финансовые документы - договоры с организациями, которые реальной деятельности не осуществляли, не имели штата сотрудников, основных средств, а также были зарегистрированы на номинальных руководителей. При этом используемые в сомнительных сделках расчетные счета открывались специально для транзита денежных средств и их дальнейшего обналичивания, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Все документы индивидуальный предприниматель отразил в бухгалтерском отчете и предоставил его в налоговую.

Суд приговорил мошенника к 4 годам условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

В доход федерального бюджета с индивидуального предпринимателя взыскан имущественный ущерб в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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