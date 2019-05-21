Житель Прикамья обманул государство на 3 миллиона
В Соликамске осудили местного жителя за мошенничество с возмещением НДС в размере 3 миллионов рублей. Бизнесмен разработал схему обмана государства с помощью подложной документации.
- Мужчина использовал поддельные финансовые документы - договоры с организациями, которые реальной деятельности не осуществляли, не имели штата сотрудников, основных средств, а также были зарегистрированы на номинальных руководителей. При этом используемые в сомнительных сделках расчетные счета открывались специально для транзита денежных средств и их дальнейшего обналичивания, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Все документы индивидуальный предприниматель отразил в бухгалтерском отчете и предоставил его в налоговую.
Суд приговорил мошенника к 4 годам условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 300 тысяч рублей.
В доход федерального бюджета с индивидуального предпринимателя взыскан имущественный ущерб в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU