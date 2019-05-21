2019-05-21T14:30:48+03:00
Общество

В Пермском крае дети пропускали занятия, потому что в школьных автобусах не было бензина

89 учеников не могли добраться до школы
Лилия Абибулаева
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--Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Юсьвенском районе осудили директора и замдиректора местной школы за то, что дети из отдаленных районов не могли попасть в школу. В прокуратуру обратились родители одного из школьников.

Они рассказали, что в течение нескольких дней 89 детей не могут попасть на занятия из-за того, что в школьных автобусах отсутствует бензин.

- По результатам проверки прокурором директору образовательной организации внесено представление, заместитель директора по административно - хозяйственной части привлечен к дисциплинарной ответственности и к штрафу в размере 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермская учительница выиграла международный педагогический конкурс. Учительница начальных классов завоевала гран-при международного педагогического фестиваля. На VII педагогического конкурса «Янтарная сова – 2019» в Калининграде съехались 19 финалистов из разных стран мира: России, Германии, США, Эстонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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