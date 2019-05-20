2019-05-20T16:05:22+03:00
Происшествия

В Прикамье женщина отказывалась лечить тяжелобольного сына

Мать знала о болезни ребенка, но не обращалась к врачу
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Красновишерского района. Женщина не обращала внимание на заболевание сына.

Отношение матери к ребенку выявила прокуратура Красновишеского района, во время проверки медучреждения, куда в срочном порядке отправили мальчика. Ребенку срочно нужна была операция.

- Материалы прокурорской проверки были направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании женщины.

По результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ход расследования которого поставлен на контроль прокуратуры.

Также прокурором внесено представление главному врачу ГБУЗ ПК «Красновишерская центральная районная больница», по результатам рассмотрения которого фельдшер привлечен к дисциплинарной ответственности. - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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